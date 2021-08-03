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«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ32 موظفًا بقصور الثقافة والأبنية التعليمية

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«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ32 موظفًا بقصور الثقافة والأبنية التعليمية «التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ32 موظفًا بقصور الثقافة والأبنية التعليمية

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أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من إعادة التعيين، بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ «التسوية» لعدد 23 موظفا بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتسع موظفين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة، لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

يذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير، بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

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