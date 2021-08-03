نقيب المحامين : توريد 12 مليون جنيه من المحاكم عن شهر يوليو 

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أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن توريد ما يزيد على 12 مليون جنيه مصرى من المحاكم المختلفة، وإدخالها إلى ميزانية النقابة، مشيرا إلى أن اللجنة الاكتوارية لدراسة زيادة المعاشات تمارس عملها بجد ونشاط لدراسة وإنجاز تحديد مقدار رفع المعاشات الجديدة، والقديمة.

وقال «عطية»، في بيان نشرته صفحة النقابة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أحيط الزملاء علما بأنه وصل النقابة العامة في شهر يوليو 2021، ما مقداره 12221000 جنيه، من المحاكم المختلفة، وتم إدخالها إلى ميزانية النقابة.

وأضاف البيان: «كما أن اللجنة الاكتوارية المطعمة تمارس عملها بجد ونشاط لدراسة وإنجاز تحديد مقدار رفع المعاشات الجديدة والقديمة المتدنية جدًّا عن أبسط احتياجات الإنسان».