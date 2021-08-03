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"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث "كروم"

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"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث "كروم" "الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث "كروم"
المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديثات أصدرتها Google؛ لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux.

وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.131؛ موضحًا أن Google أصدرت توضيحًا للتحديثات اللازمة من خلال هذا الرابط: https://chromereleases.googleblog.com/

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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