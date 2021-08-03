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كشفت شبكة «نيتفليكس» عن برومو الموسم الأخير لمسلسل الأكشن والتشويق «» الذي يعرض في 3 سبتمبر المقبل.

ولاقى طرح البرومو ردود أفعال كبيرة، إذ حقق 2.5 مليون مشاهدة حتى الآن منذ طرحه أمس.

«١٠٠ ساعة تبدو وكأنها ١٠٠ سنة»، هكذا تصف «طوكيو» شعورها في الإعلان الرسمي للنصف الأول من الجزء الخامس من المسلسل الذي يحمل في المنطقة العربية اسم «البروفيسور»، ويكشف البروفيسور أنه تم اكتشاف المخبأ الخاص به، في حين يستعد العقيد «تامايو» لدخول الجيش إلى بنك إسبانيا.

إنها واحدة من أكثر اللحظات غموضاً بالنسبة للعصابة، إنهم على حافة الهزيمة الكاملة، هل سيشهدون نهايتهم حقاً؟ هل سوف يجمعون قواهم لمواجهة الصعاب.. مرةً أخرى فقط؟ على الرغم من كل شيء، إنهم المقاومة..أسئلة كثيرة يطرحها البرومو حول مصير العصابة وتعاملها مع قوات الشرطة والجيش، وتكشف عنه أحداث الموسم الأخير.

وتدور أحداث الجزء الخامس حين تكون العصابة محتجزة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة، تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحدهم، وتم القبض على البروفيسور من قبل «سيرا»، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب.

وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل، الجيش.. نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سوف ينتهي كحرب.

وسيتم إصدار الجزء الخامس من «البروفيسور» على مرتين، النصف الأول في 3 سبتمبر المقبل، والنصف الثاني في 3 ديسمبر 2021.