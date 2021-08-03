أخبار عاجلة

ملوي للفنون الشعبية تتألق بعروض صيف بلدنا برأس البر -
احتفالية ثقافية فنية ضمن مبادرة حياة كريمة في أسيوط -
محافظ بنى سويف يستقبل رئيس قصور الثقافة لبحث التعاون الثقافى -
ميركل تحذر من أزمة إذا لم يتم دعم الأفغان الفارين من طالبان -
فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها -
أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات -
"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة -
"الأمن الدولي على المحك".. الاتحاد الأوروبي يجتمع غدًا لبحث الوضع في أفغانستان -
«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية -
ورش الحرف التراثية تواصل فعالياتها في ساحل سليم ضمن «حياة كريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«لاتستسلم أبدا»..نيتفليكس تكشف عن برومو الموسم الأخير لـ«la casa de papel» ()

Print
«لاتستسلم أبدا»..نيتفليكس تكشف عن برومو الموسم الأخير لـ«la casa de papel» (فيديو) «لاتستسلم أبدا»..نيتفليكس تكشف عن برومو الموسم الأخير لـ«la casa de papel» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت «نيتفليكس» عن برومو الموسم الأخير لمسلسل الأكشن والتشويق «» الذي يعرض في 3 سبتمبر المقبل.

ولاقى طرح البرومو ردود أفعال كبيرة، إذ حقق 2.5 مليون مشاهدة حتى الآن منذ طرحه أمس.

«١٠٠ ساعة تبدو وكأنها ١٠٠ سنة»، هكذا تصف «طوكيو» شعورها في الإعلان الرسمي للنصف الأول من الجزء الخامس من المسلسل الذي يحمل في المنطقة العربية اسم «البروفيسور»، ويكشف البروفيسور أنه تم اكتشاف المخبأ الخاص به، في حين يستعد العقيد «تامايو» لدخول الجيش إلى بنك إسبانيا.

إنها واحدة من أكثر اللحظات غموضاً بالنسبة للعصابة، إنهم على حافة الهزيمة الكاملة، هل سيشهدون نهايتهم حقاً؟ هل سوف يجمعون قواهم لمواجهة الصعاب.. مرةً أخرى فقط؟ على الرغم من كل شيء، إنهم المقاومة..أسئلة كثيرة يطرحها البرومو حول مصير العصابة وتعاملها مع قوات الشرطة والجيش، وتكشف عنه أحداث الموسم الأخير.

وتدور أحداث الجزء الخامس حين تكون العصابة محتجزة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة، تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحدهم، وتم القبض على البروفيسور من قبل «سيرا»، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب.

وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل، الجيش.. نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سوف ينتهي كحرب.

وسيتم إصدار الجزء الخامس من «البروفيسور» على مرتين، النصف الأول في 3 سبتمبر المقبل، والنصف الثاني في 3 ديسمبر 2021.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان"

بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان"

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

الهاتف الذكي في 25 عامًا.. شاهد فيديو تاريخ تطور "الجوال"

الهاتف الذكي في 25 عامًا.. شاهد فيديو تاريخ تطور "الجوال"