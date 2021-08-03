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يكشف أسباب رفع ثمن رغيف الخبز

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السيسي يكشف أسباب رفع ثمن رغيف الخبز يكشف أسباب رفع ثمن رغيف الخبز

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قال الرئيس ، أن الدولة تسعى إلى صالح المواطنين وتوفير الأمن الغذائي لهم بالشكل المناسب وعدم تحميلهم أعباء إضافية، وذلك خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء.

وتابع السيسي عقب تأكيده على ضرورة رفع ثمن رغيف العيش، أن هناك أسبابا لإعادة النظر في إعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، خاصة أن هذا النظام المعمول به منذ عقود وحان الوقت إلى تعديله بما يواكب ما تتخذه الدولة من إجراءات وسياسات تتطلب تحقيق التوازن لما تقدمه للمواطنين.

وأكمل السيسي حديثه قائلاً: «نحن أمناء وشرفاء ومأمونون على حياة الناس وعملهم ومصائر شعوبنا وليس على أنفسنا فقط».

المصرى اليوم

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