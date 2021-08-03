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بدء فعاليات مهرجان مصيف بلدنا بمصيف بلطيم

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بدء فعاليات مهرجان مصيف بلدنا بمصيف بلطيم بدء فعاليات مهرجان مصيف بلدنا بمصيف بلطيم

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شهد مصيف بلطيم بدء فعاليات مهرجان«صيف بلدنا» والذي يستمر للأول من شهر سبتمبر المقبل ،بشاطىء النرجس ،برعاي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،هشام عطوه، وأمل عبدالله ،رئيس الادارة المركزية لاقليم شرق الدلتا الثقافي.

وقدمت فرقة المنصورة للفنون الشعبية عرضاً مميزاً وذلك بحضور الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، والعميد هاني حمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومحمود الوكيل، ومدير الإدارة الثقافية، ابراهيم العشري، ومدير إدارة الدراسات والبحوث، عزت عطوان، والشاعرة المبدعة، علا بركات، ومدير بيت ثقافة بلطيم، مروه محمود، ومسؤول المتابعة، وعمرو الشرقاوي، وتقوى عطية وقد حضر الافتتاح أيضًا عدد كبير من رواد مصيف بلطيم.

المصرى اليوم

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