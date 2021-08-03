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وزير : لأول مرة احتياطي القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر

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وزير التموين: لأول مرة احتياطي القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر وزير : لأول مرة احتياطي القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر

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قال الدكتور على المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن هناك منظومة متكاملة لتداول الأقماح تتبعها المصرية.

وأضاف «المصيلحي» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، الثلاثاء، أنه «لضبط منظومة تداول الأقماح تم عمل منظومة معلومات متكاملة لإدارتها، ما أدى إلى خفض فاتورة الاستيراد 13% هذا العام، واحتياطي القمح يبلغ 6 أشهر ونصف الشهر هذا العام، فلم نصل إلى هذا الرقم من قبل».

وتابع: «الدولة المصرية تتبع 3 محاور رئيسية لموقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية، وهي ضمان توفير احتياطي استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر، وضبط ورفع كفاءة سلاسل التوزيع في أنحاء الجمهورية، وتدبير التمويل المالي لشراء السلع».

المصرى اليوم

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