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طائرة الأهلى تبدأ الإستعدادا للموسم الجديد داخل صالة عبد الله الفيصل

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طائرة الأهلى تبدأ الإستعدادا للموسم الجديد داخل صالة عبد الله الفيصل طائرة الأهلى تبدأ الإستعدادا للموسم الجديد داخل صالة عبد الله الفيصل

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بدأ الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، فترة الإعداد للموسم الجديد، وخاض مرانه الأول على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في صالة الجيم قبل الانتقال إلى استكمال التدريبات على صالة الأمير عبدالله الفيصل، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

وشهد مران الفريق غياب عدد من اللاعبين الموجودين في معسكر الوطني، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى تصعيد العديد من اللاعبين من فريق الشباب.

وقال محمد مصيلحي، المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي»، إن الفريق مقبل على موسم صعب للغاية، وينافس على العديد من البطولات التي يسعى اللاعبون والجهاز الفني للفوز بها وإسعاد الجماهير.

وقال المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي» إن فترة الإعداد التي انطلقت خلال الساعات الماضية تشهد تدريبات بدنية متنوعة، على أن يتم التدرج بالحمل البدني مع عودة اللاعبين الدوليين، خاصة في ظل غموض الموقف بالنسبة لمواعيد منافسات الموسم الجديد، وهو ما يحرم الجهاز الفني من وضع خطة نهائية للإعداد.

وأشار مصيلحي إلى أن «رجال طائرة الأهلي» يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة للغاية، ويسعى لتقديم موسم تاريخي من خلال التتويج بكل البطولات.

وأكد أنه يثق في شخصية اللاعبين وقدرتهم على الوفاء بتطلعات الجماهير، لافتًا إلى أن «رجال طائرة الأهلي» يسعى دائمًا إلى الفوز بكل البطولات التي يشارك بها.

وأضاف: «مع بداية الإعداد للموسم الجديد لا بد أن أتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكذلك إلى الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي، لدعمهم المستمر للفريق وسعيهم لتوفير كافة ما يلزم للفترة المقبلة، بعد أن تم التعاقد مع صفقات قوية للغاية آخرها ضم المحترف الأمريكي جاريت مواجاتوتيا».

المصرى اليوم

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