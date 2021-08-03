وزيرة الصحة: مبادرة 100 مليون صحة غيرت مفهوم الصحة في العالم كله

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تحدثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، التغذية المدرسية مؤكدة أنه أمر مهم جدًا، نتيجة المؤشرات التي ظهرت خلال حملة 100 مليون صحة.

أضافت «زايد» خلال فعالية افتتاح الرئيس السيسي للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات، أن حملة 100 مليون صحة، غيرت مفهوم الصحة في العالم كله وأدى إلى تغيير سياسات الصحة وتبنته منظمة الصحة العالمية كأحد محاور مبادرات الصحة العامة.

أوضحت: «كان الفضل للرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف على أطفال المدارس في أمراض التقذم والسمنة، بمثابة نتائج لمبادرة 100 مليون صحة، التي حققت نجاح في الكشف عن الأمراض المتواجدة مثل السكر والضغط»، لافتة إلى أنه كان مهم جدًا بدء العمل على تحسين المؤشرات الصحية للأطفال.