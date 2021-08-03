أخبار عاجلة

فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها -
أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات -
"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة -
"الأمن الدولي على المحك".. الاتحاد الأوروبي يجتمع غدًا لبحث الوضع في أفغانستان -
«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية -
ورش الحرف التراثية تواصل فعالياتها في ساحل سليم ضمن «حياة كريمة» -
لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي -
مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة وائل الإبراشي الصحية -
خبيرة علاقات للأمهات: «بلاش تدخلي في اختيار شريك حياة بنتك» -
ماكرون: الإسلاميون المتشددون سيسعون للاستفادة من اضطرابات أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الصحة: مبادرة 100 مليون صحة غيرت مفهوم الصحة في العالم كله

Print
وزيرة الصحة: مبادرة 100 مليون صحة غيرت مفهوم الصحة في العالم كله وزيرة الصحة: مبادرة 100 مليون صحة غيرت مفهوم الصحة في العالم كله

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، التغذية المدرسية مؤكدة أنه أمر مهم جدًا، نتيجة المؤشرات التي ظهرت خلال حملة 100 مليون صحة.

أضافت «زايد» خلال فعالية افتتاح الرئيس للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات، أن حملة 100 مليون صحة، غيرت مفهوم الصحة في العالم كله وأدى إلى تغيير سياسات الصحة وتبنته منظمة الصحة العالمية كأحد محاور مبادرات الصحة العامة.

أوضحت: «كان الفضل للرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف على أطفال المدارس في أمراض التقذم والسمنة، بمثابة نتائج لمبادرة 100 مليون صحة، التي حققت نجاح في الكشف عن الأمراض المتواجدة مثل السكر والضغط»، لافتة إلى أنه كان مهم جدًا بدء العمل على تحسين المؤشرات الصحية للأطفال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستشار الرئيس السيسي: التلقيح ضد كورونا إجباري قريبا

مستشار الرئيس السيسي: التلقيح ضد كورونا إجباري قريبا

السيسي يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب قبل بدء الدارسة

السيسي يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب قبل بدء الدارسة

السيسي: لن نلغي الدعم وسنعيد تنظيمه

السيسي: لن نلغي الدعم وسنعيد تنظيمه

غرفة التطوير العقاري و«شعبة الاستثمار» تعقدان اجتماعًا لمناقشة توجيه السيسي بتنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها

غرفة التطوير العقاري و«شعبة الاستثمار» تعقدان اجتماعًا لمناقشة توجيه السيسي بتنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها