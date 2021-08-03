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جى بي سي نيوز - : ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات مؤخرا تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 .

واستمعت اللجنة لشرح من أمين عام الديوان ابراهيم المجالي بشأن الاستيضاحات والقضايا التي تمت احالتها أو تلك التي احالتها هيئة مكافحة الفساد وكل ما يتعلق بتقارير الديوان عن السنة المذكورة .

وطالبت اللجنة باسترداد المبالغ المهدورة وكذلك بوضع اللجنة في صورة الاجراءات التي تم اتخاذها ، وقد شدد السليحات على احترام اللجنة المطلق ووثوقها بالقضاء ، وبأن لجنته ستناقش كل وزارة على حدة بالتقارير التي تناولتها الاستيضاحات .

وجرى نقاش مستفيض خلال الاجتماع الذي تبثه المدينة بالصوت والصورة وإليكموه بالفيديو :

المدينة نيوز - بتول دانو تيكا