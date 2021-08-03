أخبار عاجلة

فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها -
أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات -
"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة -
"الأمن الدولي على المحك".. الاتحاد الأوروبي يجتمع غدًا لبحث الوضع في أفغانستان -
«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية -
ورش الحرف التراثية تواصل فعالياتها في ساحل سليم ضمن «حياة كريمة» -
لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي -
مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة وائل الإبراشي الصحية -
خبيرة علاقات للأمهات: «بلاش تدخلي في اختيار شريك حياة بنتك» -
ماكرون: الإسلاميون المتشددون سيسعون للاستفادة من اضطرابات أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

: اجتماع اللجنة المالية وديوان المحاسبة لمناقشة تقرير 2018

Print
فيديو : اجتماع اللجنة المالية وديوان المحاسبة لمناقشة تقرير 2018 : اجتماع اللجنة المالية وديوان المحاسبة لمناقشة تقرير 2018

جى بي سي نيوز - : ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات مؤخرا تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 .

 واستمعت اللجنة لشرح  من أمين عام الديوان  ابراهيم المجالي بشأن الاستيضاحات والقضايا التي تمت احالتها أو تلك التي احالتها هيئة مكافحة الفساد وكل ما يتعلق بتقارير الديوان عن السنة المذكورة .

وطالبت اللجنة باسترداد المبالغ المهدورة وكذلك بوضع اللجنة في صورة الاجراءات التي تم اتخاذها   ، وقد شدد السليحات على احترام اللجنة المطلق ووثوقها بالقضاء ، وبأن لجنته ستناقش كل وزارة على حدة بالتقارير التي تناولتها الاستيضاحات .

وجرى نقاش مستفيض خلال الاجتماع الذي تبثه المدينة بالصوت والصورة وإليكموه :

 المدينة نيوز -  بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان"

بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان"

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

الهاتف الذكي في 25 عامًا.. شاهد فيديو تاريخ تطور "الجوال"

الهاتف الذكي في 25 عامًا.. شاهد فيديو تاريخ تطور "الجوال"

تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»

تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»