"تعليم ينبع" يعلن استقبال الأطفال ذوي الإعاقة بمرحلتي رياض الأطفال والأول الابتدائي

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بهدف تقديم الخدمات للطفل والأسرة والاستفادة من برامج التدّخل المبكر

أعلن تعليم ينبع، عن استقبال الأطفال ذوي الإعاقة بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ؛ بهدف تقديم الخدمات للطفل والأسرة، والاستفادة من برامج التدّخل المبكر في رياض الأطفال.

وأكدت رئيس قسم التربية الخاصة بتعليم ينبع مرام إبراهيم القباني، أهمية خدمات التدخل المبكر ودورها في تحقيق الأهداف المنشودة مع الأطفال من ذوي الإعاقة، والتي تساهم في أخذ الطفل لآداب السلوك وتيسير تعليمه الفضائل الإسلامية، وتدريبه على المهارات الحركية وتربية حواسه وتعويده العادات الصحية، وإيلاف الجو المدرسي، والكشف المبكر عن حالات الإعاقة لدى الأطفال وعن الحالات المعرضة للخطر والمتأخرين نمائيًّا، والعمل على دعم الأسر وتدريبهم.

وأشارت القباني، إلى استقبال الروضات الحكومية للأطفال من عمر ٤-٦ سنوات في كل من: الروضة الملحقة بالابتدائية الأولى في ينبع البحر، الروضة العاشرة بينبع البحر، الروضة الثانية بينبع البحر، الروضة الأولى بالجابرية، الروضة الأولى بالعيص، روضة النجف، مركز ينبع للتوحد، فيما سيتم استقبال الأطفال في مرحلة الصف الأول الابتدائي للبرنامج الفكري في الابتدائية (الثالثة عشرة بينبع البحر، الثالثة بينبع الصناعية، الجابربة، الفقعلي، والمارمية والحمر)، وبرنامج ضعاف السمع في الابتدائية الرابعة عشرة بينبع البحر، وبرنامج التوحد في ابتدائية ميمونة بنت الحارث بينبع الصناعية، والبرنامج البصري في (الابتدائية الرابعة بينبع البحر وعدان والعيص) مشيرةً إلى اشتراط تقديم تقرير طبي بحالة الطفل من مستشفى حكومي.