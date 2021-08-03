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إدارة دسوق الصحية الأولى في المبادرة الرئاسيه لدعم صحة المرأة

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إدارة دسوق الصحية الأولى في المبادرة الرئاسيه لدعم صحة المرأة إدارة دسوق الصحية الأولى في المبادرة الرئاسيه لدعم صحة المرأة

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صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن فرق مبادرة الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدى قامت بتقديم الخدمة وفحص 82251 سيدة حتي الآن، وأنه خلال الأسبوع الماضي فقط، تم فحص 4661 سيدة وتم تحويل 47 سيدة إلى المستشفيات لفحص الماموجرام، وأن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة.

وتستهدف هذه المبادرة فحص السيدات والإناث من عمر 18 عام فأكثر منقسمين لثلاث فئات.. من عمر 18: 25 عام.. من عمر 25: 35 عام.. من عمر 35 عام فأكثر ) وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة.

وتم التنبيه على هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج وكذلك إتباع جميع إجراءات مكافحة العدوي وإرتداء الواقيات الشخصية، وأن إدارة دسوق الصحية تصدرت الإدارات الصحية بالمحافظة في عدد المترددات، يليها إدارة بيلا الصحية ثم إدارة كفرالشيخ الصحية.

المصرى اليوم

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