ندوة دينية بالشرقية حول ظاهرة الانتحار وموقف الإسلام منها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزاره الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتنظيم ندوة دينية بعنوان «ظاهرة الإنتحار وموقف الإسلام منها»، والتي يتم عرضها ظهر اليوم الثلاثاء عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة يلقيها فضيلة الشيخ أحمد عبدالقادر، مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالشرقية، والتي يتحدث فيها عن تعريف الانتحار وهو قتل الإنسان لنفسه وإزهاق روحه، وأسبابه التي قد تكون اقتصادية أو نفسية، أو ضعف الوازع الديني عند الشخص المنتحر، وموقف الإسلام من ظاهرة الانتحار وطرق القضاء عليها.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة ،وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ،بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.