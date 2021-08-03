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قام مجلس مدينة العريش بالتعاون مع شركة النظافة بحملة نظافة موسعة في حي آل أيوب بمدينة العريش، وذلك بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدين العريش.

وقال المهندس أسامه إبراهيم، رئيس الحي، إنه تم تنظيم حملة نظافة في حي آل أيوب شمت مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية والمتخللات وحول المنازل والأراضي الفضاء، حيث تم رفع القمامة والمخلفات.

أضاف رئيس الحي، أن ذلك بخلاف النظافة اليومية ورفع القمامة يوميًا من المقالب المختلفة وتجمعات القمامة بمختلف الشوارع في الحي عن طريق شركة النظافة.

أشار رئيس الحي، إلى متابعة الأعمال بشارع القاهرة لتجهيز الشارع كمحور بديل أثناء العمل بشارع الفاتح خلال المرحلة الثانية من المشروع والذي يشمل 3 محاور من بينها محور الفاتح.

حملة نظافة موسعة بحي آل أيوب بالعريش

حملة نظافة موسعة بحي آل أيوب بالعريش

حملة نظافة موسعة بحي آل أيوب بالعريش

حملة نظافة موسعة بحي آل أيوب بالعريش