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: «حان الوقت لزيادة ثمن رغيف العيش»

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السيسي: «حان الوقت لزيادة ثمن رغيف العيش» : «حان الوقت لزيادة ثمن رغيف العيش»

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تحدث الرئيس عبدالفتاح عن خطورة النمو السكاني المتزايد على الدولة المصرية.

وقاطع الرئيس في كلمته خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، الثلاثاء، عرض وزير التعليم طارق شوقي عن التغذية المدرسية وأوضاع الطلاب الصحية والجسدية، قائلًا: «لازم نقف ونراقب وزن أولادنا، وأن يتبعوا نظامًا غذائيًا صحيًا جيدًا، وأن يلعبوا الرياضة ويمارسوا أنشطة رياضية مناسبة طبقاً لهوايتهم».

وأضاف الرئيس: «تكرار حديثي عن الزيادة السكانية وعدد الأطفال مهم، ولكي نسجل ونوضح مدى الدور ليس على فقط بل على جميع الأسر في رعاية أطفالهم».

وكشف الرئيس عن حرص الدولة المصرية على توفير وتقديم وجبة غذائية مناسبة لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية، قائلاً: «حان الوقت أن رغيف العيش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر يجب أن يتوقف، مش هقول إننا هنزوده أوي ولكن هذا الأمر يجب أن يتوقف».

المصرى اليوم

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