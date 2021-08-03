السفارة الأمريكية في كابول تتهم طالبان بارتكاب «جرائم حرب»

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اتهمت السفارتان الأمريكية والبريطانية في كابول حركة طالبان بارتكاب جرائم حرب بعد أن خلص تقرير صادر عن هيئة مراقبة أفغانية إلى أن الجماعة المتمردة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتل المدنيين ونهب ممتلكات السكان.

وقالت السفارة الأمريكية في كابول في تغريدة على تويتر: «في سبين بولداك، قندهار، قتلت طالبان عشرات المدنيين قتلا انتقاميا. يمكن أن تشكل جرائم القتل هذه جرائم حرب. يجب التحقيق معهم ومحاسبة مقاتلي طالبان أو القادة المسؤولين عنها.» وأضافت السفارة الأمريكية في تغريدتها، العلمين البريطاني والأمريكي وعبارة«يحثان على وقف إطلاق النار الآن».

وأكدت السفارة الأمريكية في تغريدة منفصلة على محاسبة قادة طالبان وقالت: «يجب تحميل قيادة طالبان المسؤولية عن جرائم مقاتليهم. إذا لم تتمكن من السيطرة على مقاتليك الآن، فلن يكون لديك عمل في الحكم لاحقًا». ووضع السفارة في التغريدة رابط للتقرير الصادر عن اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان. ومن جهتها غردت السفارة البريطانية في كابول التصريحات نفسها.

بدأت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان تحقيقا بعد استيلاء طالبان على منطقة سبين بولداك، وخلص تقرير اللجنة الذي صدر في 31 يوليو، إلى أن طالبان «ارتكبت عمليات قتل انتقامية للمدنيين ونهبت ممتلكات العديد من السكان المحليين، بما في ذلك الممتلكات المتعلقة بمسؤولين حكوميين سابقين وحاليين».

وقال التقرير إن الجماعة المتمردة، بعد الاستيلاء على المنطقة، «بدأت في تمشيط العديد من القرى المجاورة لسوق المنطقة، بحثًا عن موظفين حكوميين سابقين وحاليين وتحديد مؤيدي الحكومة. وطردتهم طالبان من منازلهم وقتلتهم، وتم التعرف على بعض هذه الجثث حتى الآن».

وأشارت اللجنة إلى أن مقتل مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، بالإضافة إلى تقارير عن مقتل مدنيين، «يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأضافت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان على الرغم من إعلان قيادة طالبان رسميًا أن المسلحين التابعين لها لن يلحقوا الأذى بالمدنيين أو المنشآت المدنية، لكن هذه الحوادث وغيرها من الحوادث المماثلة تظهر أنه على عكس ما يعلنون، فإن طالبان ليس لديها التزام عملي بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني«.

وحسب رويترز قال سهيل شاهين، ممثل طالبان المفاوض في الدوحة، إن التغريدات التي تحمل الاتهامات «تقارير لا أساس لها».

وقالت حركة طالبان الشهر الماضي، إنها سيطرت على سبين بولداك، المعبر الحدودي الرئيسي مع باكستان، فيما واصلت تحقيق مكاسب في أفغانستان وسط انسحاب الولايات المتحدة لقواتها.

من جهته، ألقى الرئيس الأفغاني أشرف غني باللوم في تدهور الوضع الأمني في البلاد على القرار المفاجئ الذي اتخذته الولايات المتحدة بسحب قواتها. وقال غني، إن الوضع الأمني في البلاد يزداد سوءًا بسبب قرار الولايات المتحدة المفاجئ بسحب جميع قواتها. ونُقل عن غني قوله للبرلمان الأفغاني: «واجهنا وضعا غير متوقع في الأشهر الثلاثة الماضية». وأضاف غني: «سبب وضعنا الحالي هو أن القرار اتخذ بشكل مفاجئ». وحذر غني واشنطن من أن سحب القوات سيكون له عواقب.

وأوضح الرئيس غني أن الحكومة الأفغانية لديها خطة أمنية، مدعومة من الولايات المتحدة، للسيطرة على الوضع المتصاعد في المنطقة في غضون ستة أشهر. كما اتهم طالبان بالمحافظة على علاقاتها مع الجماعات الإرهابية وتصعيد الهجمات على النساء. ومن جهتها رفضت طالبان اتهامات غني.

وبدأت طالبان في تحقيق تقدم في اثنتين من المدن الأفغانية الرئيسية بعد شن هجمات على عدد من المطارات يوم السبت. وأصيبت منشآت في قندهار وهرات، ثاني ورابع أكبر مدن البلاد، على التوالي، بصواريخ أطلقتها حركة طالبان يوم السبت. ووفق صحيفة واشنطن بوست، كانت هذه هي المرة الأولى التي تتقدم فيها طالبان في هاتين المدينتين منذ ما يقرب من 20 عامًا. وحسب رويترز، قال متحدث باسم طالبان إن مطار قندهار كان هدفا للصواريخ: «لأن العدو يستخدمه كمركز لشن ضربات جوية ضدنا». وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد على تويتر: «تصريحات الحرب والاتهامات والأكاذيب لا يمكن أن تطيل عمر حكومة غني، فقد انتهى وقته إن شاء الله».

وتوغلت حركة طالبان أكثر في العاصمة الإقليمية لمحافظة هلمند بجنوب أفغانستان، حيث اقتحم أعضاء الجماعة المباني الحكومية. وقال قائدًا عسكريًا أفغانيًا في وسائل الإعلام الإخبارية إن القوات الحكومية تمكنت من إعاقة جهود طالبان.

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي إن التقارير عن الهجمات على المواطنين الأفغان من قبل طالبان «مقلقة للغاية». وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة بشكل كبير في أفغانستان لدعم الحكومة من خلال أنواع مختلفة من المساعدة، بما في ذلك لقوات الأمن، بالإضافة إلى الدبلوماسية التي تشارك فيها الولايات المتحدة لمحاولة جمع الأطراف معًا في طريقة مفيدة لحل النزاع سلميًا.

وفي الأسبوع الماضي، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الجيش الأمريكي كثف الضربات الجوية لمساعدة القوات الأفغانية في قتالها ضد طالبان. وقال المتحدث باسم البنتاجون روبرت لودويك في بيان: «وقع عدد من الضربات خلال الأيام القليلة الماضية من منصات هجومية مأهولة وغير مأهولة». وفي وقت سابق، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي إن الجيش الأمريكي زاد الضربات الجوية لدعم القوات الأفغانية. وأضاف ماكنزي، الذي يشرف على انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان: «نحن على استعداد لمواصلة هذا المستوى المرتفع من الدعم في الأسابيع المقبلة إذا واصلت طالبان هجماتها». وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم اللوجستي لـ «كابول»، وتمويلها، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقديم المشورة والمساعدة من خلال المشاورات الأمنية على المستوى الاستراتيجي. ورفض ماكنزي الالتزام بإنهاء الضربات الجوية ضد طالبان بحلول نهاية أغسطس الموعد النهائي. وقال: «في الأيام والأسابيع المقبلة، سنواصل غاراتنا الجوية لدعم شركائنا الأفغان، وهذا كل ما سأتمكن من تقديمه لكم».

ومن المقرر أن تكمل الولايات المتحدة عملية الانسحاب في 31 أغسطس الجاري، مما يضع حدًا فعليًا لأطول حرب خاضتها أمريكا. ومع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن استقرار الحكومة الأفغانية بمجرد رحيل جميع القوات الأمريكية، خاصة مع استمرار طالبان في تحقيق مكاسب على الأرض. وواصلت القوات الأمريكية انسحابها بأكثر من 95%، وفقًا لآخر تقييم للقيادة المركزية الأمريكية بشأن الانسحاب من أفغانستان. ولا يزال يتعين على البنتاجون أن يقرر ما إذا كان سيواصل تعزيز دعم القوات الحكومية الأفغانية بضربات جوية بعد أن ينهي الجيش الأمريكي انسحابه، الذي حدده مسؤولو إدارة بايدن في 31 أغسطس الجاري. وقبل أيام من 11 سبتمبر، الذي يصادف الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التي أدت إلى أطول حرب أمريكية.