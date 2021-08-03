أخبار عاجلة

فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها -
أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات -
"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة -
"الأمن الدولي على المحك".. الاتحاد الأوروبي يجتمع غدًا لبحث الوضع في أفغانستان -
«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية -
ورش الحرف التراثية تواصل فعالياتها في ساحل سليم ضمن «حياة كريمة» -
لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي -
مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة وائل الإبراشي الصحية -
خبيرة علاقات للأمهات: «بلاش تدخلي في اختيار شريك حياة بنتك» -
ماكرون: الإسلاميون المتشددون سيسعون للاستفادة من اضطرابات أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تعرف على ترتيب الأهلى قبل مواجهة وادى دجلة فى الجولة 22 للدورى

Print
تعرف على ترتيب الأهلى قبل مواجهة وادى دجلة فى الجولة 22 للدورى تعرف على ترتيب الأهلى قبل مواجهة وادى دجلة فى الجولة 22 للدورى

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن المتصدر، ويحتاج المارد الأحمر للفوز على وادي دجلة لاقتناص الصدارة من الفارس الأبيض، ففي حالة التساوي سيصبح الأحمر في المركز الأول بأفضلية المواجهات المباشرة.

من ناحية أخرى، يتواجد نادي وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن البنك الأهلي آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر، وسيكون منافسًا شرسًا للأهلي لرغبته في الخروج من المنطقة المظلمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري الممتاز ضد وادي دجلة

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري الممتاز ضد وادي دجلة

عبدالمنصف يعادل رقم الحضري في «الكلين شيت» قبل مواجهة الزمالك

عبدالمنصف يعادل رقم الحضري في «الكلين شيت» قبل مواجهة الزمالك

حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة

حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة

الاتحاد يقرر نقل مباراة الزمالك مع دجلة قبل المباراة ب٢٤ ساعة

الاتحاد يقرر نقل مباراة الزمالك مع دجلة قبل المباراة ب٢٤ ساعة