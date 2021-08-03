تعرف على ترتيب الأهلى قبل مواجهة وادى دجلة فى الجولة 22 للدورى

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يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن الزمالك المتصدر، ويحتاج المارد الأحمر للفوز على وادي دجلة لاقتناص الصدارة من الفارس الأبيض، ففي حالة التساوي سيصبح الأحمر في المركز الأول بأفضلية المواجهات المباشرة.

من ناحية أخرى، يتواجد نادي وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن البنك الأهلي آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر، وسيكون منافسًا شرسًا للأهلي لرغبته في الخروج من المنطقة المظلمة.