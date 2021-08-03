تعرف على عقوبة تنمر سيدتين على مواطن بفيديو «تيك توك» وضربه بالجمالية

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «تيك توك» بتعدى سيدتين على أحد الأشخاص بالقاهرة، عقب انتشار فيديو على «تيك توك» لسيدتين تقومان بالتنمر على أحد الأشخاص والتعدى عليه بالضرب في منطقة المشهد الحسينى بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت جهود وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية إلى تحديد مرتكبتى الواقعة، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرتا بأنهما قامتا بالتعدى بالضرب على الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.

- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.

- تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.