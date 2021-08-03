مصرع طالب في حادث تصادم بشبين القناطر

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لقى طالب مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بأتوبيس بمنطقة كفر شبين دائرة مركز شبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة العامة فتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد بمصرع طالب في تصادم دراجة نارية مع أتوبيس بمنطقة كفر شبين دائرة المركز.

انتقل على الفور قوة أمنية وسيارة إسعاف وتبين اصطدام دراجة نارية يقودها طالب يدعى «أ ح أ»، 20 عاما، فاصطدم بأتوبيس بسبب السرعة ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.