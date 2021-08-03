سقطت زوجته من الطابق الرابع عشر مهشمة الرأس بالمرج .. (تفاصيل)

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فارقت ربة منزل فى العقد الرابع من العمر الحياة فى منطقة المرج ، تبين من التحريات أنها سقطت من الطابق الرابع عشر وتهشمت رأسها وفارقت الحياة قبل إسعافها ، تم إخطار قسم شرطة المرج بالواقعة .

انتقل فريق بحث من القسم لمكان الواقعة بمنطقة المرج وتبين من التحريات أن زوجها كان متواجدا بالشقة وقت سقوطها من أعلى ومصرعها، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة بهدف تفريغها، ومعرفة ما إذا كانت المجنى عليها انتحرت، أم اختل توازنها وسقطت، أم ان زوجها وراء واقعة قتلها، وقررت التصريح بالدفن.

تحفظت أجهزة الأمن على زوج المجنى عليها فى المرج فور سقوطها من الطابق الرابع عشر لاستجوابه حول الواقعة ومعرفة أسباب سقوط زوجته من الطابق الرابع عشر كما تم استدعاء الجيران لسؤالهم حول علاقتهم بالمجنى عليها وما إذا كانت هناك خلافات بينها وبين زوجها تسببت فى انتحارها أو مقتلها من عدمه.

البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بالقاهرة من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع لسيدة بمنطقة المرج، انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس بالكامل وبها كسور بجميع أنحاء الجسد. تم نقلها للمستشفى واستدعاء الزوج لسماع أقواله.