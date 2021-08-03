أخبار عاجلة

فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها -
أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات -
"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة -
"الأمن الدولي على المحك".. الاتحاد الأوروبي يجتمع غدًا لبحث الوضع في أفغانستان -
«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية -
ورش الحرف التراثية تواصل فعالياتها في ساحل سليم ضمن «حياة كريمة» -
لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي -
مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة وائل الإبراشي الصحية -
خبيرة علاقات للأمهات: «بلاش تدخلي في اختيار شريك حياة بنتك» -
ماكرون: الإسلاميون المتشددون سيسعون للاستفادة من اضطرابات أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

سقطت زوجته من الطابق الرابع عشر مهشمة الرأس بالمرج .. (تفاصيل)

Print
سقطت زوجته من الطابق الرابع عشر مهشمة الرأس بالمرج .. (تفاصيل) سقطت زوجته من الطابق الرابع عشر مهشمة الرأس بالمرج .. (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فارقت ربة منزل فى العقد الرابع من العمر الحياة فى منطقة المرج ، تبين من التحريات أنها سقطت من الطابق الرابع عشر وتهشمت رأسها وفارقت الحياة قبل إسعافها ، تم إخطار قسم شرطة المرج بالواقعة .

انتقل فريق بحث من القسم لمكان الواقعة بمنطقة المرج وتبين من التحريات أن زوجها كان متواجدا بالشقة وقت سقوطها من أعلى ومصرعها، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة بهدف تفريغها، ومعرفة ما إذا كانت المجنى عليها انتحرت، أم اختل توازنها وسقطت، أم ان زوجها وراء واقعة قتلها، وقررت التصريح بالدفن.

تحفظت أجهزة الأمن على زوج المجنى عليها فى المرج فور سقوطها من الطابق الرابع عشر لاستجوابه حول الواقعة ومعرفة أسباب سقوط زوجته من الطابق الرابع عشر كما تم استدعاء الجيران لسؤالهم حول علاقتهم بالمجنى عليها وما إذا كانت هناك خلافات بينها وبين زوجها تسببت فى انتحارها أو مقتلها من عدمه.

البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بالقاهرة من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع لسيدة بمنطقة المرج، انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس بالكامل وبها كسور بجميع أنحاء الجسد. تم نقلها للمستشفى واستدعاء الزوج لسماع أقواله.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية

«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية

ورش الحرف التراثية تواصل فعالياتها في ساحل سليم ضمن «حياة كريمة»

ورش الحرف التراثية تواصل فعالياتها في ساحل سليم ضمن «حياة كريمة»

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة وائل الإبراشي الصحية

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة وائل الإبراشي الصحية