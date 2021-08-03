نور النبوي: هذا ما فعلته لتجسيد شخصية الشهيد أحمد شوشة في «الاختيار 2»

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حل الفنان الشاب نور خالد النبوي، ضيفاً على صبري زكي، في حلقة برنامجه «قول ياكبير»، على راديو إنرجي 92.1، ضمن سلسلة الحوارات التي تبثها «انرجي» حالياً للنجوم الشباب الذين حققوا نجاحات خلال الفترة الماضية تحت عنوان «نجوم بكرة».
وتحدث نور النبوي، عن دوره في مسلسل «الاختيار2»، وتقديمه شخصية الشهيد أحمد شوشة، وقال: أنه قام بالعديد من الاختبارات قبل دوره في مسلسل الاختيار2، وحين تم الاعلان عن رغبة القائمين على العمل في أشخاص للانضمام للعمل قام بتقديم نفسه في الاختبارات وتم قبوله.
وتابع: عقب ذلك تلقيت اتصالا من المخرج بيتر ميمي، أخبرني بتجسيد شخصية البطل أحمد شوشة ولكن طلب مني أن أزيد في الوزن قليلاً حتى تتشابه شخصيته مع شخصية شوشة.
وكشف نور النبوي عن استعداده للشخصية: «خلال 3 أسابيع جيم وتناول طعام بكثرة تمت الزيادة المطلوبة في وزني لتجسيد الشخصية في المسلسل».
وعن كواليس العمل، قال: «أول يوم تصوير كان 26 ساعة وكان الأمر قاس جداً، المسيؤولية لم تكن سهلة على الإطلاق، ولكن الكوليس كان ممتعة بقدر كبير، بجانب الكثير من التمارين على السلاح والمذاكرة الجيدة لشخصية شوشة وكيف تربي ومن هي أسرته وغيرها من الأمور».
وبسؤاله عن مقابلته مع أحد من اسرة الشهيد شوشة، قال: «كنت مرعوب اقعد مع حد من أسرة الشهيد قبل التصوير، وقابلت والده حافظ شوشة في السويس واخته ليالي».
وتابع: «بعد عرض الممسلسل كانت ردة فعلهم إني كنت شبهه وحسيت إني أديت الرسالة المطلوبة مني».
وعن حياته وتعليمه، قال نور خالد النبوي: «في فرنسا درست اقتصاد ولكن فشلت فيه، وسافرت لأمريكا درست مسرح وتمثيل وإخراج، وقررت أن لن يكون هناك حاجة أخرى أريد دراستها، يتبقي عام واحد على تخرجي وتتم أون لاين بسبب ظروف كورونا».
وكشف النبوي عن أن أول دور يقدمه كانت مسرحية «ماكبث» لـ«شكسبير» ودوره فيها كانت صغير، وقال: «أدركت انني أريد أن أكون ممثلا، وعندي 8 سنين وقلت دي شغلانتي في المستقبل».