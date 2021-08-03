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نور النبوي: هذا ما فعلته لتجسيد شخصية الشهيد أحمد شوشة في «الاختيار 2»

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نور النبوي: هذا ما فعلته لتجسيد شخصية الشهيد أحمد شوشة في «الاختيار 2» نور النبوي: هذا ما فعلته لتجسيد شخصية الشهيد أحمد شوشة في «الاختيار 2»

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حل الفنان الشاب نور خالد النبوي، ضيفاً على صبري زكي، في حلقة برنامجه «قول ياكبير»، على راديو إنرجي 92.1، ضمن سلسلة الحوارات التي تبثها «انرجي» حالياً للنجوم الشباب الذين حققوا نجاحات خلال الفترة الماضية تحت عنوان «نجوم بكرة».
وتحدث نور النبوي، عن دوره في مسلسل «الاختيار2»، وتقديمه شخصية الشهيد أحمد شوشة، وقال: أنه قام بالعديد من الاختبارات قبل دوره في مسلسل الاختيار2، وحين تم الاعلان عن رغبة القائمين على العمل في أشخاص للانضمام للعمل قام بتقديم نفسه في الاختبارات وتم قبوله.
وتابع: عقب ذلك تلقيت اتصالا من المخرج بيتر ميمي، أخبرني بتجسيد شخصية البطل أحمد شوشة ولكن طلب مني أن أزيد في الوزن قليلاً حتى تتشابه شخصيته مع شخصية شوشة.
وكشف نور النبوي عن استعداده للشخصية: «خلال 3 أسابيع جيم وتناول طعام بكثرة تمت الزيادة المطلوبة في وزني لتجسيد الشخصية في المسلسل».
وعن كواليس العمل، قال: «أول يوم تصوير كان 26 ساعة وكان الأمر قاس جداً، المسيؤولية لم تكن سهلة على الإطلاق، ولكن الكوليس كان ممتعة بقدر كبير، بجانب الكثير من التمارين على السلاح والمذاكرة الجيدة لشخصية شوشة وكيف تربي ومن هي أسرته وغيرها من الأمور».
وبسؤاله عن مقابلته مع أحد من اسرة الشهيد شوشة، قال: «كنت مرعوب اقعد مع حد من أسرة الشهيد قبل التصوير، وقابلت والده حافظ شوشة في السويس واخته ليالي».

وتابع: «بعد عرض الممسلسل كانت ردة فعلهم إني كنت شبهه وحسيت إني أديت الرسالة المطلوبة مني».
وعن حياته وتعليمه، قال نور خالد النبوي: «في فرنسا درست ولكن فشلت فيه، وسافرت لأمريكا درست مسرح وتمثيل وإخراج، وقررت أن لن يكون هناك حاجة أخرى أريد دراستها، يتبقي عام واحد على تخرجي وتتم أون لاين بسبب ظروف كورونا».
وكشف النبوي عن أن أول دور يقدمه كانت مسرحية «ماكبث» لـ«شكسبير» ودوره فيها كانت صغير، وقال: «أدركت انني أريد أن أكون ممثلا، وعندي 8 سنين وقلت دي شغلانتي في المستقبل».

المصرى اليوم

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