3 أفلام سينيمائية تحقق 105 ملايين جنيه خلال 40 يومًا (تفاصيل)

نجحت الأفلام السينمائية الجديدة للنجوم الكبار في تحقيق الجذب الجماهيري بعد فترات طويلة هجر فيها الجمهور شاشات ودور العرض، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا،ومع تطبيق الجهات المعنية إجراءات احترازية مشددة على مدار عامين.

ونجح فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، في تحقيق 41 مليونًا و558 ألف جنيه خلال 20 يوم عرض.