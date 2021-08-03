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بعد «ملك الفبركة».. «أبو» يستعد لإطلاق 7 أغنيات في ألبومه الجديد ()

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أطلق الفنان «أبو» أحدث أعماله الغنائية «ملك الفبركة»، بشكل كليب «ليريكال» تمهيدًا لألبومه الجديد.

وأعلن «أبو» عبر الأغنية الجديدة رسمياً عن استعداده لإطلاق ألبومه الجديد «آن الأوان»، وظهر خلالها بشكل موسيقي غير معتاد عن أغانيه السابقة مع اختياره لتركيبة كلامية مختلفة عن سابقاتها في توليفة موسيقية ممتعة تليق بأجواء الصيف المبهجة، وتغنى عبرها بكلمات الشاعر محمود صلاح وألحان وتوزيع مينو.

وكشف «أبو» أن «ملك الفبركة» تعد أولى بشائر البومه الغنايي الجديد «آن الأوان» والذي يضم في جعبته 7 أغنيات مختلف يسعى لإطلاقها فرادى بواقع أغنية جديدة كل شهر تقريبا، موضحا أن الألبوم الجديد سيكون بمثابة انطلاقة غنائية مختلفة له بما يحويه من تجديد في المحتوى الموسيقي والكلامي عن كافة أغانيه السابقة.

وأضاف في تصريحات له أنه فضل إطلاق أغنية «ملك الفبركة» بشكل فيديو كليب «ليريكال» معتمد على إظهار كلمات الأغنية وليس كليب مصور، لتقديم تنوع في إصداراته كما يعطيه الانسيابية لإطلاق العديد من الأغنيات دون القلق من فكرة الإنتاج الضخم للكليب المصور، موضحا أن فكرة الأغنية تدور في فلك الشخص الذي يكتشف ظلم و«فبركة» شخص كان يثق فيه ليقرر تناسيه وعيش حياته بسلام بعيدا عنه بعد أن خدعه وتسبب في تعاسته.

وتأتي أغنية «ملك الفبركة» بعد قرابة 4 أشهر عن النجاح الذي لاقى آخر أغنيات ابو «ألف احتمال»، ومن قبلها تقديمه أغنية «محتار» في فيلم «وقفة رجالة»، وينشغل أبوحاليا في تجهيز إطلاق كليب جديد من الألبوم المنتظر قريباً.

المصرى اليوم

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