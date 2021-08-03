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رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز» يكشف تفاصيل منتجات الشركة

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رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز» يكشف تفاصيل منتجات الشركة رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز» يكشف تفاصيل منتجات الشركة

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كشف اللواء تيمور موسى أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، أنه تم إنشاء الشركة بأعلى معايير الجودة من خلال إعداد الهيكل الإدارى للشركة بالتنسيق مع الشركات المحلية والعالمية.

وتابع خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح ، في افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة المنوفية، أن الشركة تضم صوامع القمح بإجمالى 14 صومعة بطاقة إنتاجية 230 ألف طن، ومصنع البسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويا، ومصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع المخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، فضلا عن مصنع الروتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا، ومصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن، كاشفا عن افتتاح المرحلة الثانية للشركة والتي تضم عدد 4 مصانع في عيد تحرير سيناء المقبل.

المصرى اليوم

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