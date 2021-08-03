مهاب مهمين يبلغ نهائي الغطس ويقترب من إنجاز تاريخي

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تمكن مهاب مهمين من بلوغ المرحلة النهائية لمنافسات الغطس 3 متر منصة متحركة فردي رجال، في إطار أولمبياد طوكيو 2020.

وتواجد مهاب في المركز الـ11 ضمن فاعليات نصف النهائي بعدما حصد إجمالي 408.85 نقطة، ليتأهل إلى النهائي في إنجاز تاريخي.

وتضم المرحلة النهائية أفضل 12 لاعب من مجموع 18 لاعب بعدما قام كل لاعب بـ6 محاولات تتحكم مجموع نقاطتها في الترتيب.

واستطاع مهاب مهمين من معادلة ثالث أفضل نتائج المصريين في السلم المتحرك 3 متر في الأولمبياد والتي جاءت كالتالي:

فريد سميكة المركز الثالث والميدالية البرونزية (أمستردام ١٩٢٨).

إسماعيل رمزي المركز الحادي عشر (برلين ١٩٣٦).

كمال علي حسن المركز السابع (لندن ١٩٤٨).