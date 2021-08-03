تعليم القليوبية يؤكد على تكثيف التدريبات للمعلمين لتذليل العقبات أمام الطلاب

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تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، المدرسة المصرية اليابانية ومدرسة المكفوفين بمدينة بنها حيث تفقد العنابر وصالات الطعام، والفصول وقاعات رياض الأطفال والملعب وصالة الجيم والكافتيريا،وجميع الخدمات المقدمة بالمدارس.

وتحدث وكيل الوزارة مع المعلمين وتشجيعهم على العمل وحثهم على مراعاة الطلاب، وعلي حسن التعامل مع أولياء الأمور وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد الدكتور ياسر محمود على ضرورة تكثيف التدريبات لمعلمي طلاب ذوى الهمم وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفورى مع أي شكوى والعمل على حلها في إطار الإمكانيات المتاحة.

وتقع المدرسة اليابانية ببنها بمجمع المدارس الجديد بمنطقة السلخانة القديمة وتضم 28 فصلا دراسيا وعلى مساحة 9500 متر وبتكلفة 18،5 مليون جنيه.

وتضم مدرسة النور للمكفوفين 14 فصلًا دراسيًا بمبنى الدراسة «أرضى بالإضافة إلى دورين علويين» ومبنى آخر للإقامة يتكون من أرضى و4 أدوار «ويتكون من صالات للطعام ومغسلة ومطبخ بالأرضى وعنابر نوم وصالات معيشية وجميع الخدمات بالأدوار العليا وتقع على مساحة 4 آلاف و470 م2 وبتكلفة 13 مليونًا و600 ألف جنيه.