أخبار عاجلة

لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.. "الحافظ" إلى الاتحاد -
"الطاقة الذرية" تحذر من تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم -
"غوتيريس" يدعو لتوحيد الصفوف لضمان عدم استخدام أفغانستان ملاذاً للإرهاب -
شاهد.. سعوديات يعملن بالصناعات العسكرية: فخورات.. وبيئة العمل متميزة -
شرطة جازان تضبط 81 امرأة بصامطة في تجمُّع مخالف لاحترازات كورونا -
"تمرَّن كرائد فضاء".. مبادرة تُطلقها الهيئة السعودية للفضاء -
95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير -
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقيم مزاداً علنياً لبيع مشغولات ذهبية في الرياض -
تكريم سلوى خطاب في مهرجان الإسكندرية السينمائي -
مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الأعمال العدائية في أفغانستان وتشكيل حكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأوقاف ترسل 2 طن لحوم صكوك أضاحي إلى مديرية مطروح

Print
الأوقاف ترسل 2 طن لحوم صكوك أضاحي إلى مديرية مطروح الأوقاف ترسل 2 طن لحوم صكوك أضاحي إلى مديرية مطروح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الشيخ حسن عبدالبصير مدير أوقاف مطروح سيارة لحوم الأضاحي التى سلمت 2 طن من اللحوم من وزارة الاوقاف إلى مديرية أوقاف مطروح فى وجود جمع غفير من الأئمة من إدارتي شرق وغرب بقيادة مديري الإدارات ومفتشيها لتوزيعها على أبناء مدينة مرسى مطروح ويشمل التوزيع مناطق عزبة السلام والمغاربة والريفية والعجارمة والسنوسية ومن الكيلو ٢ وحتى الكيلو ٧ يمين ويسار الطريق السريع ومنطقة القصر.

ولأول مرة، تشارك واعظة في جمع الصكوك وتوزيع اللحوم وهي المهندسة سهير عبدالمحسن سنهوري، كما تم التنبيه على تصوير التوزيع صونا لكرامة المواطن المصري وأن يتم التوزيع بطريقة تحافظ على الكرامة الإنسانية.

يذكر أن أوقاف مطروح حققت ما يزيد على مليون جنيه هذا العام في مشروع صكوك الأضاحي، ومنتظر أن تتوالى الدفعات من اللحوم على مطروح كونها محافظة نائية توليها الوزارة أهمية كبيرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تكريم سلوى خطاب في مهرجان الإسكندرية السينمائي

تكريم سلوى خطاب في مهرجان الإسكندرية السينمائي

مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الأعمال العدائية في أفغانستان وتشكيل حكومة

مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الأعمال العدائية في أفغانستان وتشكيل حكومة

جونسون يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع حول أفغانستان

جونسون يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع حول أفغانستان

توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة

توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة