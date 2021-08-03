الأوقاف ترسل 2 طن لحوم صكوك أضاحي إلى مديرية مطروح

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استقبل الشيخ حسن عبدالبصير مدير أوقاف مطروح سيارة لحوم الأضاحي التى سلمت 2 طن من اللحوم من وزارة الاوقاف إلى مديرية أوقاف مطروح فى وجود جمع غفير من الأئمة من إدارتي شرق وغرب بقيادة مديري الإدارات ومفتشيها لتوزيعها على أبناء مدينة مرسى مطروح ويشمل التوزيع مناطق عزبة السلام والمغاربة والريفية والعجارمة والسنوسية ومن الكيلو ٢ وحتى الكيلو ٧ يمين ويسار الطريق السريع ومنطقة القصر.

ولأول مرة، تشارك واعظة في جمع الصكوك وتوزيع اللحوم وهي المهندسة سهير عبدالمحسن سنهوري، كما تم التنبيه على تصوير التوزيع صونا لكرامة المواطن المصري وأن يتم التوزيع بطريقة تحافظ على الكرامة الإنسانية.

يذكر أن أوقاف مطروح حققت ما يزيد على مليون جنيه هذا العام في مشروع صكوك الأضاحي، ومنتظر أن تتوالى الدفعات من اللحوم على مطروح كونها محافظة نائية توليها الوزارة أهمية كبيرة.