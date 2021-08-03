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أبها السعودي يقترب من ضم والتر بواليا

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أبها السعودي يقترب من ضم والتر بواليا أبها السعودي يقترب من ضم والتر بواليا

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تلقى النادي الأهلي عرض من فريق أبها السعودي للحصول على خدمات مهاجم الفريق الأول والتر بواليا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن يتحدث محمود الخطيب مع لجنة التخطيط بالمارد الأحمر والمدير الفني يتسو موسيماني حول العرض المقدم والرؤية الفنية في مسألة رحيله خلال الفترة الحالية.

ويمتاز العرض السعودي المقدم بمرونة تفاوضية كبيرة حيث ترك للجانب المصري حرية اختيار طريقة الاستغناء عن خدمات والتر بواليا سواء بالبيع النهائي أو على سبيل الإعارة.

وكان الكونغولي قد خرج عن التشكيل الأساسي للنادي الأهلي خلال أغلب فترات الموسم الحالي قبل أن يعود ويظهر بقوة في المباريات الأخيرة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد تعاقد مع والتر بواليا في بداية العام الحالي قادماً من نادي الجونة بعقد يمتد لمدة 4 مواسم وذلك بعدما قدم فترات رائعة في المباريات المحلية.

وتسعى إدارة فريق أبها إلى التفاوض مع أكثر من محترف أجنبي لتعزيز صفوف الفريق الأول قبل بداية منافسات الدوري السعودي.

المصرى اليوم

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