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نائب محافظ القليوبية تترأس لجنة اختبارات المتقدمين للعمل بالمركز التكنولوجي بالخصوص

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نائب محافظ القليوبية تترأس لجنة اختبارات المتقدمين للعمل بالمركز التكنولوجي بالخصوص نائب محافظ القليوبية تترأس لجنة اختبارات المتقدمين للعمل بالمركز التكنولوجي بالخصوص

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ترأست الكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبيه، لجنة الإختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 8 وظائف للعمل بالمركز التكنولوجى بالخصوص (مشرف نظام – موظف شباك)، وذلك طبقا للاعلان الخاص بالوحدة المحلية بالمدينة.

وذكر بيان صحفي الاثنين أن الإعلان جاء استكمالا لمنظومة المراكز التكنولوجيه فى جميع المدن والاحياء، فضلا عن عدم وجود كوادر مؤهله للعمل فى المراكز التكنولوجيه فى بعض المدن مما يتطلب الاستعانه بالخريجين الشباب للعمل فى المنظومه.

وأضاف البيان، أنه تم إجراء اختبارات وعمل مقابلات شخصية لاختيار العناصر المؤهلة للعمل بالمركز التكتولوجى بالخصوص، ممن تتوفر لديهم إجادة التعامل مع الحاسب الالى وحسن معاملة الجمهور.

جدير بالذكر أنه صدر قرارا محافظ القليوبية، بشأن تشكيل لجنة لعقد الاختبارات برئاسة نائب المحافظ، ومندوب من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومديري الموارد البشرية والشئون القانونية، ووحدة متابعه المراكز التكنولوجية.

المصرى اليوم

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