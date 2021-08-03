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كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا

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كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا
كينيا سجلت 592 إصابة جديدة و493 بقبرص و431 بأذربيجان

كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا

سجلت فرنسا 5,184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و51 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم الاثنين إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6,151,803، فيما بلغ مجموع الوفَيات 111,967.

وسجلت قبرص 493 إصابة جديدة و4 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة القبرصية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 102,716، فيما بلغ إجمالي الوفيات 426.

وفي ماليزيا بلغ عدد الإصابات الجديدة 15,764 إصابة جديدة و219 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أوضحت وزارة الصحة الماليزية أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 1,146,186، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف.

وسجلت أذربيجان 431 إصابة جديدة و3 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، وقالت السلطات الصحية في أذربيجان إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 344,591، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5030.

وسجلت كينيا 591 إصابة جديدة و24 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة الكينية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 204,271، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3970 شخصاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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