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200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية

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200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية 200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية

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تحدث أحمد حسام ميدو مقدم برنامج «أوضة اللبس»، عن واقعة عبدالرحمن مجدي لاعب الأولمبي والعاملة اليابانية في فندق الإقامة.

وقال ميدو خلال ظهوره التلفزيوني «تحدثت مع عبدالرحمن مجدي بعد بيان اتحاد الكرة لمدة أكثر من 15 دقيقة للتأكد من حقيقة الأزمة» مضيفاً «علمت أن أحد الفتيات اليابانية العاملة بفندق إقامة المنتخب الوطني دخلت لتنظيف الغرفة التي يتواجد بها عبدالرحمن مع عمار حمدي».

وأضاف «بالصدفة تم إغلاق باب الغرفة، فقام عبدالرحمن بإعطاءها «بقشيش» بقيمة 200 جنيه مصري فلم تفهمه وحدث سوء تفاهم».

وأكمل حديثه «فاتهمته بالتحرش، وحدثت أزمة كبيرة بالفندق وصلت إلي التحقيق بأحد الأقسام في وجود أحمد مجاهد».

يذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر ايقاف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي وتحويله إلى التحقيق بسبب الواقعة التي حدثت في فندق الإقامة خلال خوض المنتخب منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

المصرى اليوم

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