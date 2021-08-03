«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه لن يتم بيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة، معلقا: «ثروة لا تقدر».

وأوضح توفيق، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لدينا 100 مبنى في المناطق التاريخية ولدينا خطة لتعظيم استغلال هذه الأصول، ومن المقرر التفاوض مع المستأجرين، لاستغلالها»، مؤكدا أن عملية التفاوض لن تتم مع السكان، وستقتصر على مستخدمي الوحدات إداريا فقط.

وأضاف: «قد نعرض على السكان حوافز مالية كأمر اختياري بحت»، مشيرا إلى أنه من المتوقع طرح عملية تطوير المباني الأثرية من خلال شركة مصر للأصول العقارية أو عبر مطورين أجانب أو مصريين.