أخبار عاجلة

"غوتيريس" يدعو لتوحيد الصفوف لضمان عدم استخدام أفغانستان ملاذاً للإرهاب -
شاهد.. سعوديات يعملن بالصناعات العسكرية: فخورات.. وبيئة العمل متميزة -
توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة -
تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه -
نتيجة الثانوية العامة .. بركات يتفوق على أبوتريكة -
كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان» -
رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها -
رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع الدراسات العليا والبحوث -
مجلس الأمن يدعو لمحادثات من أجل تشكيل حكومة أفغانية جديدة -
شرطة جازان تضبط 81 امرأة بصامطة في تجمُّع مخالف لاحترازات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

عبدالمجيد عبدالله يطرح أحدث ألبوماته «عالم موازي» غدا

Print
عبدالمجيد عبدالله يطرح أحدث ألبوماته «عالم موازي» غدا عبدالمجيد عبدالله يطرح أحدث ألبوماته «عالم موازي» غدا

لاقتراحات اماكن الخروج

ينتظر المطرب عبدالمجيد عبدالله، طرح احدث ألبوماته «عالم موازي»، غدا، عبر تطبيق «ديزر».

وقال عبدالله، احتفاء بإطلاق ألبومه- الذي يضم 22 أغنية: «بعد أشهر من الاختيارات والتحضيرات والتسجيلات أضع ألبومي بين أيديكم، متمنيا أن يحظى على الإعجاب والتقدير.. لقد اجتهدت وسعيت لتقديم الأجود غنائيا وموسيقيا لجمهوري وما توفيقي إلا بالله.. كنت قد وعدت أن يتم إطلاق البومي في عيد الأضحى وجهزت كل شيء، كما أنجزت صور غلاف الألبوم وعرضتها لكم، لكن للأسف الوقت لم يسعفني حينها خاصة في مسألة الماسترنج الذي انتهى قبل يومين«.

وتابع: «الآن كل شيء أصبح جاهزا، وسيكون لي لقاء تلفزيوني قريب أخبركم فيه عن جميع كواليس وحكايات الألبوم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تكريم سلوى خطاب في مهرجان الإسكندرية السينمائي

تكريم سلوى خطاب في مهرجان الإسكندرية السينمائي

مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الأعمال العدائية في أفغانستان وتشكيل حكومة

مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الأعمال العدائية في أفغانستان وتشكيل حكومة

جونسون يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع حول أفغانستان

جونسون يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع حول أفغانستان

توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة

توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة