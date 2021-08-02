عبدالمجيد عبدالله يطرح أحدث ألبوماته «عالم موازي» غدا

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ينتظر المطرب عبدالمجيد عبدالله، طرح احدث ألبوماته «عالم موازي»، غدا، عبر تطبيق «ديزر».

وقال عبدالله، احتفاء بإطلاق ألبومه- الذي يضم 22 أغنية: «بعد أشهر من الاختيارات والتحضيرات والتسجيلات أضع ألبومي بين أيديكم، متمنيا أن يحظى على الإعجاب والتقدير.. لقد اجتهدت وسعيت لتقديم الأجود غنائيا وموسيقيا لجمهوري وما توفيقي إلا بالله.. كنت قد وعدت أن يتم إطلاق البومي في عيد الأضحى وجهزت كل شيء، كما أنجزت صور غلاف الألبوم وعرضتها لكم، لكن للأسف الوقت لم يسعفني حينها خاصة في مسألة الماسترنج الذي انتهى قبل يومين«.

وتابع: «الآن كل شيء أصبح جاهزا، وسيكون لي لقاء تلفزيوني قريب أخبركم فيه عن جميع كواليس وحكايات الألبوم».