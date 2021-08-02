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رسميًا: سانتوس يتفق مع يوفنتوس على صفقة كايو جورج

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رسميًا: سانتوس يتفق مع يوفنتوس على صفقة كايو جورج رسميًا: سانتوس يتفق مع يوفنتوس على صفقة كايو جورج

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أعلن نادي سانتوس بشكل رسمي انضمام المهاجم البرازيلي الواعد، كايو جورج، إلى نادي يوفنتوس.

ومن المتوقع أن يسافر اللاعب لإجراء الفحص الطبي في يوفنتوس بين الأربعاء والخميس، ليكمل عملية انتقاله.

وبحسب آخر التقارير، فأن كايو جورج (19 عامًا) انتقل إلى صفوف العملاق الإيطالي في صفقة بإجمالي 3 مليون يورو بالإضافة إلى 1 مليون يورو من المكافآت المتعلقة بالأداء.

سيحصل سانتوس أيضًا على 5% من أي عملية بيع مستقبلية للاعب من جانب يوفنتوس.

وافق كايو جورج بالفعل على عقد مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2026، لينهي مسيرة استمرت لـ أكثر من 8 أعوام مع سانتوس، الذي لعب بقميص فريقه الأول في 84 مباراة وسجل 17 هدفًا.

المصرى اليوم

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