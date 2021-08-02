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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الدخيلة للحديد تكبدت خسائر كبيرة خلال العام الماضي.

وتابع الوزير، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «استثمرنا 800 مليون جنيه في شركة الدلتا للصلب لإنتاج حديد التسليح والمسالك»، مشيرا إلى تلقي عرضين بشأن شركة الحديد والصلب بحلوان، أحدهما غير جاد.

وأكد الوزير استحالة عودة الحديد والصلب بحلوان مرة أخرى، قائلا: «ماضون في تصفية الشركة لحين ظهور العكس».

وأضاف: «5 شركات تقدمت لمناقصة شركة حلوان خلال 2019، لم يوافقوا على الإدارة والاستثمار»، مشيرا إلى أن احتمال استكمال المفاوضات مع الشركة الأوكرانية بشأن مصنع حلوان ضعيف.

وكشف الوزير أن أزمة مصنع حلوان تتمثل في احتياجه إلى التحديث منذ الثمانينات، ما أسفر عن وصول مديونيته إلى 10 مليارات جنيه، سدد منها مليارين فقط.