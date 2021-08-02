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عضو بـ«العليا للفيروسات» يزف خبرا سارا عن «متحور دلتا»

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عضو بـ«العليا للفيروسات» يزف خبرا سارا عن «متحور دلتا» عضو بـ«العليا للفيروسات» يزف خبرا سارا عن «متحور دلتا»

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قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، إن البلاد التي ظهر فيها متحور «دلتا» ظهر بها إصابات في الأطفال بطريقة وبشكل ملحوظ عن قبل ذلك، مشيرًا إلى أن هناك تخوف بأن يكون متحور «دلتا» هو السائد في الفترة القريبة القادمة نظرًا لانتشاره في كثير من بلدان العالم، ولكن الدراسات المبدأية تشير إلى أنه ما زال يستجيب للقاحات الموجودة بنسبة تصل إلى 68%.

وأضاف «خطاب»، في مداخلة مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الاثنين، أن متحور «دلتا» أصبح موجودا في تونس وليبيا والعراق، والمغرب أعلن اليوم فرض حظر التجوال من الـ9 مساءًا إلى 5 صباحًا، بجانب أكثر من 50% من دول أوروبا، وإنجلترا منتشر فيها بجانب بعض الأماكن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: «لا يوجد سن محدد للأطفال التي تم رصد إصابتهم بمتحور دلتا»، موضحا: «خبرتنا مع كورونا طوال العام ونصف الماضية كان الأطفال أقل الفئات العمرية إصابة بالفيروس، ولكن مع متحور دلتا تغير الوضع فأصبح هناك إصابة أكثر ومن أطفال في عمر سنتين أو أكبر من ذلك».

وأوضح: «من قبل انتشار متحور دلتا كان هناك تجارب سريرية في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا على الأطفال، نظرًا لأنهم كانوا من ضمن الفئات التي لا تأخذ لقاح كورونا، ولكن التجارب الحالية تستهدف إعطاء اللقاح للأطفال وفي انتظار النتائج الخاصة بها».

المصرى اليوم

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