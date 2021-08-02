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ناقدة رياضية: التنمر يُبعد الفتيات عن لعبة كرة القدم

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ناقدة رياضية: التنمر يُبعد الفتيات عن لعبة كرة القدم ناقدة رياضية: التنمر يُبعد الفتيات عن لعبة كرة القدم

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قالت ندى مجاهد، الناقدة الرياضية، إن هناك تنمر على السيدات اللاتي تمارسن كرة القدم، وهذا يبعد الكثير من السيدات عن ممارسة كرة القدم، معقبة: «في ناس بتقول إن البنت اللي بتلعب كرة القدم مسترجلة، وهذه الأفكار تبعد البنات عن الكرة».

وأضافت «مجاهد»، خلال حوارها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، أنها تحلل مباريات كرة القدم من خلال الخبرة التي اكتسبتها من خلال ممارستها النقد الرياضي، مشيرة إلى أن فكرة الزعل على خسارة فريق معين أمر يقل مع ممارسة النقد الرياض، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على الأهلي والزمالك.

ولفتت إلى أن وزارة الرياضة أصبحت ترعى الرياضين بصورة لم تكن تحدث من قبل، معقبة: «الدنيا بتتقدم مش بترجع للخلف».

المصرى اليوم

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