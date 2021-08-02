بدرة قعلول: قرارات الرئيس التونسي بعزل بعض الوزراء تأتي في إطار تصحيح المسار

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن الإقالات والتعينات التي تحدث في تونس بشكل يومي تأتي في إطار تصحيح المسار، حيث أن الرئيس التونسي قيس سعيد يجب أن يصدر القرارات بعزل بعض الوزراء الذين يعتبرون من قيادات حركة النهضة داخل الوزارات، خاصة وزارة تكنولوجيا الاتصال.

وأضافت «بدرة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن هناك عبث كثير في وزارة تكنولوجيا الاتصال، حيث وجود أجهزة تصنت وشبكات تصنت، بجانب وزارة المالية التي تسببت في انهيار الدينار التونسي وانهيار الاقتصاد والاستثمار، موضحًا أن الرئيس قيس سعيد، يعتمد على خطوات متتابعة، قائلة: «كل شيء في أوانه جميل».

وتابعت، أن الرئيس قيس سعيد يبعت برسائل طمأنة لرجال الدولة الذين يعملوا في الإدارات ومؤسسات الدولة ولم تتلوث أيديهم مع هؤلاء، قائلة: «كل شيء حسب القانون والوثائق والدلائل»، مؤكدة أن هناك مجموعة قد سرقت ونهبت خزينة الدولة وأخرى استثمرت ومجموعة أخرى كونت أموال طائلة بالفساد والسرقة وهؤلاء يجب أن يرجعوا أموال الدولة التونسية، متسائلة: «ما فائدة وضعهم بالسجن وبعدها يتم البحث عن القضاء؟!»، ولذلك ومن خلال التفاوض معهم يرجعوا أموال الدولة وتأتي بعد ذلك المحاسبة، قائلة: «خطوات الرئيس التونسي جريئة ومتقدمة جدًا.