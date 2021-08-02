السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام يعلن إصابته بكورونا رغم حصوله على اللقاح

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، إصابته بفيروس كورونا المستجد، رغم حصوله على التطعيم المضادة للفيروس منذ عام 2020، لكنه أشار إلى أن أعراض الإصابة ليست حادة.

ذكر ذلك موقع «أكسيوس» الأمريكي، مشيرا إلى أن اختبار الكشف عن كورونا، الذي أجراه جراهام ، اليوم الاثنين، كشف إصابته بالفيروس.

ولفت الموقع إلى قول السيناتور الجمهوري المخضرم، إن حصوله على اللقاح ساهم في التخفيف من الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس.

وقال جراهام: «لولا ذلك لكانت الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس أكثر حدة».

ووصف ليندسي جراهام، الأعراض التي يعاني منها بأنها متوسطة، لكنه أكد أنه سيدأ عزل نفسه لمدة 10 أيام.

ولفت الموقع إلى أن نسبة من تثبت إصابتهم بكورونا بعد الحصول على اللقاحات لا تتجاوز 0.1 في المئة، مشيرا إلى أن الأعراض التي يعانون منها تكون أقل حدة من غير الحاصلين على اللقاحات.