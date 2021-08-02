الصحة: 10 ملايين مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا و4 ملايين حصلوا عليه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن إجمالي من سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا بلغ قرابة 10 ملايين مواطن حتى الآن، وبلغ إجمالي من حصلوا على اللقاح 4 ملايين مواطن تقريبا.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعطت توجيهات منذ أشهر بضرورة البحث عن حلول رقمية للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق باستخراج شهادات تطعيم لقاح كورونا، على أن تكون تلك الحلول الرقمية مقبولة في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أنه على مدار 3 أشهر من العمل تم التوصل لبعض الحلول الرقمية.

وأوضح أن الحل الأول مرتبط بإصدار الشهادات المؤمنة للحاصلين على لقاحات كورونا من مجمع الإصدارات الذكية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال العام الجاري، مشددًا على أن الشهادة عليها علامات مائية تُرى في النور، إضافة إلى حبر سري تتم قراءته تحت الأشعة فوق البنفسجية، وأيضا «ستيكر» بتقنية الهولوجرام، بديلا لختم النسر، وتحمل الشهادة الـQR CODE، وعند عمل المسح لهذا الكود تظهر بيانات المواطن المُسافر للجهات المختصة بعد تحميلها من على الموقع الرسمي لوزارة الصحة مباشرة وذلك بمجرد المسح الإلكتروني للرمز، حيث يتم التأكد من أن الشهادة أصلية.

وذكر صلاح أن الحلين السابق ذكرهما معترف بهم على مستوى العالم أجمع؛ لإثبات الحصول على اللقاح أيًا كان نوعه، مضيفًا أن المواطن يستطيع دفع رسوم جواز السفر الصحي على التطبيق باستخدام الوسائل الإلكترونية.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه بجانب ما سبق جاري العمل على اطلاق تطبيق موبايل باسم (Egypt Health Passport) ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، متوقعًا إطلاقه على الهواتف المحمولة خلال أسبوع أو 10 أيام على أكثر تقدير، ومؤكدا أن هذا التطبيق له العديد من المزايا بحيث يمكن الاستعانه به في اي وقت ولا يمكن فقدانه مثل الشهادة الورقية.

وتابع: من ضمن المزايا التي يوفرها التطبيق، وجود خاصية يمكن استخدامها عن الدخول للامكان المزدحمة التي تشترط الحصول على اللقاحات مثل مباريات كرة القدم وغيرها من الفاعليات الجماعية، وبمجرد فتح التطبيق والضغط على كملة "crowd mode" يظهر عدة ثلاثة ألوان على طول الشاشة، اللوان الأحمر يعني أن الشخص لم يحصل على اللقاح، واللون الأصفر يعني أن الشخص حصل على جرعة واحدة، واللون الأخضر يعني أن الشخص حصل على الجرعتين، وبالتالي يسمح له الدخول دون اي تلامس او زحام بمجرد رفع الهاتف.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أنه يتوقع دائمًا أن يحدث تحورات للفيروسات، وهو ما حدث مع فيروس كورونا الذي تحور أكثر من مرة.

وتابع: من بين هذه السلالات، سلالة ألفا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، وبيتا التي ظهرت في جنوب إفريقيا، وجاما التي ظهرت في البرازيل، ودلتا التي ظهرت في الهند، مشير إن مصر لم ترصد حتى الآن أي حالات مصابة بمتحور «دلتا» من فيروس كورونا، إلا انه يتوقع ظهوره خلال الأشهر القادمة، خاصة مع «دلتا» في الكثير من دول العالم، مع تأكد تفشيها في الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية.

وكشف، خلال مؤتمر علمي عُقد في قصر عابدين، لمناقشة دور مضادات الفيروسات في مواجهة تحورات كورونا الجديدة، أن معدل العدوى بسلالة «دلتا» أعلى بأكثر من 50% من معدل عدوى بسلالة «ألفا»، المنتشرة في مصر خلال الموجتين السابقتين من كورونا.

وتابع:«تحور الفيروس يثير الكثير من المخاوف لأنه يؤثر على طريقة اكتشافه بطرق التشخيص المختلفة، وكذلك مدى كفاءة العلاجات، وفاعلية اللقاحات».

وقال إن دراسة علمية أجريت بالتعاون بين عدد من قصر العيني ومؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، أثبتت وجود 30 طفرة في فيروس «كوفيد -19»، خلال فترة انتشاره من عام 2020، وحتى مطلع 2021، وجاءت «ألفا» و«بيتا» كأكثر التحورات انتشارًا.