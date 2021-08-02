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بعد تصدره « تريند» يوتيوب.. هل تشابه مسلسل «الديب» لياسر جلال مع فيلم « The wolf man»

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بعد تصدره « تريند» يوتيوب.. هل تشابه مسلسل «الديب» لياسر جلال مع فيلم « The wolf man» بعد تصدره « تريند» يوتيوب.. هل تشابه مسلسل «الديب» لياسر جلال مع فيلم « The wolf man»

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تصدر برومو مسلسل «الديب»، للفنان ياسر جلال، «تريند» موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، خاصةً أنه يعتبر من الأعمال غير المألوفة للجمهور، حيث ظهر «جلال» خلال البرومو وهو يتحول إلى«ذئب» .

ومنذ طرح البرومو، تعرض إلى إقتباس، النسخ من الأعمال الأجنبية وهو أمر ليس بجديد على أي عمل مصري يحمل فكر مختلف عن الأعمال، المعروفة داخل .

وشبه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مسلسل «الديب» للفنان ياسر جلال مع فيلم «The wolf man» الذي يخوض بطولته النجم العالمي بينيسيو ديل تورو وأنتوني هوبكنز والذي تم صدوره عام 2010.

وكشف الإعلان الدعائي الذي ظهر من خلاله جلال، وهو يجلس على كرسي ثم تتغير ملامحه في إطار من الإثارة والتشويق حتى تحول إلى ذئب ،وهو نسخة طبق الأصل لما حدث لبطل فيلم «The wolf man» ولكن يتوقع البعض تغير في الأحداث.

مسلسل «الديب» تدور أحداثه في 8 حلقات في إطار بوليسى، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يعرض، على منصة «Watch IT» خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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