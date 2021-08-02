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أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لبيراميدز

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أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لبيراميدز أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لبيراميدز

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للإسماعيلي المران الرئيسي مساء اليوم الإثنين، ضمن برنامج اعداد الفريق لمباراة بيراميدز.

المران اشتمل على تدريبات خططية متنوعة المقرر تنفيذها في لقاء الأربعاء، وسط حالة من التركيز والإصرار على وجوه اللاعبين سعيا لتحقيق نتيجه إيجابية.

كما تطرق المران لتدريبات بدنية، من شآنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، وأدى حراس المرمى تدريبات مكثفه تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز، الأربعاء المقبل، على الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الــ25 ببطولة الدورى الممتاز.

يُذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 10 مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 33.

المصرى اليوم

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