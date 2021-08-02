وزير قطاع الأعمال: تطهير مجالس إدارات الشركات وتغيير 95% منها

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أعرب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن سعادته بما وصلت إليه خطط تطوير القطاع حتى الآن.

وقال توفيق، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «خطط التطوير بمثابة جبل، والمرحلة الأولى تتسم بالصعوبة الشديدة، خاصة في ظل وجود أصحاب المصالح الذين يتعمدون شن الحروب، إما بشكل مباشر أو بشكل كامن»، مضيفا: «لدينا القدرة على الرد على كل المزاعم وحملات التشكيك، والضرب تحت الحزام».

وأكمل: «نقوم بعمليات تطهير على مستوى مجالس الإدارة عبر تغيير 95% منها»، مردفا: «ما يحدث الآن تغيير جذري، وما كنا نحلم بتحقيقه في عام، ننجزه في شهرين».

وأوضح أن خطط التطوير أرست قواعد جديدة بشأن فكرة التسويق، عبر تشكيل لجان مركزية بالشركات للتسويق والبيع، إضافة إلى تأسيس لجنة استثمار مركزية في كل شركة قابضة.