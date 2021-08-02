بعد استغاثة والدتها بالرئيس.. جامعة طنطا تقرر علاج الطالبة «هند» بالمستشفى التعليمي

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في استجابه سريعة لاستغاثة سيدة برئيس الجمهورية عبر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب فيه بعلاج ابنتها «هند» الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التجارة بجامعة طنطا، والتي تعاني من أورام في العضلات منذ 6 سنوات وباءت كل محاولات علاجها بالفشل، أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، تعليماته إلى الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ‏ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بتوفير كل الدعم والامكانيات لعلاج «هند» بالمستشفى التعليمى العالمى.

وأوضح رئيس الجامعة أن مستشفيات جامعة طنطا تساهم في تنفيذ المبادرات الرئاسية «حياة كريمة» في القطاع الصحى وفور تداول فيديو استغاثة والدة هند بمواقع التواصل الاجتماعى بالرئيس قمنا بالاتصال بها لعلاج ابنتها بالمستشفيات الجامعية .

وفى ذات السياق، استقبل رئيس الجامعة اليوم والدة هند بمكتبه بمقر إدارة الجامعة، مؤكدًا أن فريق من كبار أساتذة كلية الطب في انتظار»هند«بالمستشفى الجامعى لإجراء الفحوصات والاشعة اللازمة لتشخيص الحالة ووضع خطة العلاج وتقديم الخدمات الطبية بأعلى مستوى .

من جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، أنه بالفعل تم استقبال الطالبة اليوم وتم مناظرة حالتها من خلال أساتذة كلية الطب وهم الدكتور أحمد شكل أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمد الشبيىنى أستاذ الأورام ومدير مستشفى الاورام والمشرف العام على مستشفى الطوارئ، الدكتور أسامة عبدالوهاب أستاذ ورئيس قسم العظام، والدكتور ضياء عجلان أستاذ أمراض النساء والتوليد، والدكتور أحمد هجرس أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد.

وأضاف عميد طب أنه تم تحويلها للمستشفى التعليمى العالمى، حيث أكد مدير المستشفى الدكتور محمود سليم أنه تم استقبال الحالة وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة بما في ذلك الأشعة المقطعية وعمل سونار ورسم قلب، ووضعها في العناية المركزة.