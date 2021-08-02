برومو مسلسل «الديب» لياسر جلال يتصدر تريند «يوتيوب»

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تصدر برومو مسلسل الديب لياسر جلال، تريند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحقق نجاحاً كبيراً، وأرقام مشاهدات مرتفعة بعد عرض البرومو، خاصةً أنه يعتبر من الأعمال غير المألوفة للجمهور، حيث ظهر «جلال» خلال البرومو وهو يتحول إلى ذئب.

وينافس جلال بمسلسل «الديب» بعد موسم شهر رمضان، والنجاح الذي حققه بالموسم الماضي من خلال مسلسل «ضل راجل» مع الفنانة نرمين الفقي، ورنا رئيس ومحمود عبدالمغني وأحمد حلاوة وإنعام سالوسة، وحقق المسلسل نسبة مشاهدات عالية.

العمل من بطولة النجم ياسر جلال، ويعرض خلال الفترة المقبلة على منصة «watch It»، والمسلسل من نوعية الـ7 حلقات، ومن تأليف عمر عبدالحليم وتدور قصته في إطار تشويقي، ولم يكشف عن أبطال المسلسل حتى الآن.