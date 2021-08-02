الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل لـ43 وتحذيرات من أمطار رعدية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكاد تكون حالة الطقس غدًا متطابقة مع حالة الطقس ودرجات الحرارة السائدة اليوم، وتظل درجة الحرارة العظمي الأعلي في مصر اليوم 43 درجة والمحسوسة 44 درجة في جنوب الصعيد، بينما تظل درجات الحرارة في القاهرة متطابقة مع حالة الطقس اليوم وترتفع في الإسكندرية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة هذا الأسبوع وحتى الأحد المقبل إلى 45 درجة في جنوب الصعيد، ومن أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدًا هو سقوط أمطار رعدية.

يكون طقس الغد شبيه بحالة الطقس اليوم ويظل رطب شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، كما يستمر شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب في السواحل الشمالية، يكون الطقس رطب ومائل للحرارة في مصر خلال الليل.

ويستمر ارتفاع أمواج البحر المتوسط كما هو الحال اليوم بين متر ونصف ومترين، وحالة البحر معتدلة، والرياح شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر مطابقة لحالة الطقس اليوم، وترتفع الأمواج بين متر ومترين إلا ربع واتجاه الرياح يتراوح بين جنوبية شرقية وجنوبية غربية.

تتوقع الأرصاد أن تكون هناك فرصة سقوط أمطار رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة بقرب المسطحات المائية المتجهة للقاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري.

تفاصيل درجات الحرارة غدًا

تكاد تكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا قريبة الشبه بدرجات الحرارة اليوم، ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة غدًا مثل اليوم 40 للعظمي و27 للصغري، ودرجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وترتفع درجة الحرارة في الإسكندرية بدرجة واحدة للعظمي غدًا عن درجة الحرارة اليوم لتصل إلى 35 درجة للعظمي، و26 للصغري وترتفع المحسوسة درجة واحدة لتصل إلى 38 درجة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة الأعلي في مصر اليوم للعظمي 43 درجة في أيوان وإدفو والوادي الجديد، وتكون درجة الحرارة المحسوسة في تلك الأماكن 44 درجة، وتكون الصغري في أسوان 29 درجة، وفي إدفو 28 درجة أما في الوادي الجديد فتكون 26 درجة، وتكون درجات الحرارة في الأقصر 42 للعظمي و28 للصغري بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في بلطيم 35-25، رفح 35-24، السلوم 37-23، سيوة 41-23، طنطا 40-27، دمنهور 36-27، الإسماعيلية 40-24، الزقازيق 40-26، المنصورة 40-26، السويس 39-26، بورسعيد 35-26، دمياط 34-25، شبين الكوم 40-27 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحررة المتوقعة في العريش 36-25، شرم الشيخ 38-27، حلايب 36-27، الغردقة 38-29، بني سويف 40-25، شلاتين 39-26، المنيا 41-25، الطور 36-26، الفيوم 40-25، أسيوط 41-26، قنا 42-27، سوهاج 41-26 درجة.

الطقس غدًا فى مصر .. درجة الحرارة تصل لـ43 وتحذير من أمطار رعدية

درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل

تتوقع الأرصاد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرراة حتى نهاية هذا الأسبوع وتبدأ في الإنخفاض في بعض الأماكن خلال يومي السبت والأحد من الأسبوع المقبل، وتكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة في القاهرة الكبري وكذلك الوجه البحري يوم الأربعاء 41-43 والخميس 42-44، وتنخفض الجمعة والسبت إلى 41-43 وتصل الأحد إلى 39-41 درجة..

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية من الأربعاء للجمعة 35-38 درجة، وتنخفض السبت والأحد إلى 34-37درجة، وفى جنوب سيناء تكون يوم الأربعاء إلى الأحد 39-42 درجة.

ويُتوقع أن تكون الحرارة في جنوب الصعيد الأربعاء 44-45، وترتفع من يوم الخميس إلى الأحد من الأسبوع المقبل إلى 45-46 درجة، وتكون درجات الحرارة في شمال الصعيد يوم الأربعاء 42-45، وترتفع الخميس إلى43-45 درجة، وتنخفض الجمعة والسبت إلى 42-44، وتصل الأحد إلى 41-43 درجة.

تفاصيل أحوال الطقس وحالة البحر المتوقعة الأيام المقبلة

أحوال الطقس في 6 أيام

حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام

الطقس غدًا فى مصر .. درجة الحرارة تصل لـ43 وتحذير من أمطار رعدية

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس أمس

حالة الطقس السبت

حالة الطقس الجمعة