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علي جمعة: الاجتهاد الجماعي يشمل 3 معايير.. وعلينا إدراك علم الأشخاص والأحداث

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قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وعضو هيئة كبار العلماء، إن معايير الاجتهاد الجماعى تتمثل في 3 أركان هي: إدراك النص الشرعي، وإدراك الواقع، والثالث هو هذا النص ما بين المطلق والنسبي.

وأضاف جمعة، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية في الجلسة العلمية الأولى التي حملت عنوان «الإفتاء الجماعي ومؤسساته الواقع والمأمول»، أن هذه الأركان الثلاثة تكون المعيار الذى نقيس به الاجتهاد الجماعي الذى في بعض الأحيان نقبله لأنه التزم بتلك المعايير أو أدرك النص الشرعى وهو النص المقدس من كتاب وسنة.

وتابع: هناك نصا شرعيا آخر قام به مجتهدون أتقياء وصل عددهم إلى نحو 90 مجتهدا ولكن بعضهم لم يتبعوا أو قصر أصحابه فيه، مشيرا إلى أن النص الشرعي يجب على الاجتهاد الجماعي أن يدركه سواء كان نصا أو من اجتهادات الأتقياء العظماء.

ولفت جمعة النظر إلى أن الواقع عوالمه كثيرة من بينها علم الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار، ويجب على الاجتهاد الجماعي أن يدرك هذه العوالم بعمق، وكذلك مفتاح كل عالم منها وكيف يتعمق في إدراكها ومن هنا أنشئت كثير من المجامع الفقهية.

وأضاف: أما الأمر الثالث وهو النص الموجود بين هذا وذاك وهو نص يشمل إدراك الأمة، فعندما يأتينا رأى من جهة ما على سبيل الاجتهاد الجماعي فإننا نقيس على تلك المعايير الثلاثة وإلا علقنا عليه ورفضناه، مؤكدا أن المجامع الفقهية نرى فيها أننا امام اختلاف داخل المجمع وذلك بإرادة المجمع تنحو منحى لم يتفق عليه الجميع ومن هنا تأتى الفتوى.

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