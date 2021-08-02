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قالت الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن مواقف مصر وتصرفاتها هي الدليل القاطع على رغبة الدولة المصرية ومساعي الحكومة المصرية في أن يعم الرخاء في كافة الدول الإفريقية، مشيرة إلى أنه من منطلق ما تقوم به مصر كمتحدث باسم الدول الإفريقية في كثير من المحافل الدولية، وتمثيل مصر لإفريقيا في كثير من المنتديات مثل منتدى الحزام والطريق والقمة الروسية والصينية والعديد من المنتديات الدولية والتي تحدثت فيها مصر عن الدول الإفريقية مثل قمة مجموعة العشرين وقمة التيكاد في 2019.

وأضافت الدكتورة «سالي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن مصر تدعو دائمًا لتحقيق التنمية المتسدامة للدول الأفريقية ومعالجة التحديات التي تمر بها الدول الإفريقية وتحقيق المظلة التي تهدف لها مصر والدول الإفريقية في خطة التنمية المستدامة 2063 وكيف تحقق الدول الإفريقية أهدافها وتطلعات هذه الخطة، موضحًا أن ذلك هو خير دفاع عما تطلقه إثيوبيا من شائعات.

وتابعت أنه من ضمن هذه البراهين هو قيام الشركات المصرية بإشراف الحكومة المصرية لإقامة سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، وهو ليس فقط هذا السد فمصر تقوم بالعديد من المشروعات في الدول الإفريقية وعلاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن نسبة صادرات مصر بالنسبة لإفريقيا تمثل 8 % من إجمالي صادرات مصر وهي تضاعفت عما كانت عليها، واستثمارات مصر في إفريقيا وصلت لـ 10.2 مليار دولار وهو ما تضاعف عما كان عليه من قبل واهتمام مصر بمختلف الدول الإفريقية وليس إقليما بعينه أو دول حوض النيل فقط، فالعلاقات المصرية الإفريقية ممتدة لطول وعرض القارة.