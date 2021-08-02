محمد هنيدي عن فيلم «فول الصين العظيم»: «مكلتش صراصير حقيقية»

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وقال هنيدي خلال «لايف» عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، «مكلتش صراصير حقيقية في فول الصين العظيم، كلت صراصير بلاستيك، وهذه الأكل غالي في الصين بشكل كبير».

وبشأن ارتداءه البدلة الحمراء الضخمة في الفيلم قال، «كنا بنصور في الصين بدرجة حرارة تحت الصفر، واقترح المخرج شريف عرفه أن ارتدي بدلة صممتها ابنته، وبالفعل بمجرد أن ارتديها ارتحت بصورة كبيرة لأن كل الذي حولي كان يقع من البرد».

وتحدث الفنان محمد هنيدي، عن فيلمه الجديد «الإنس والنمس»، قائلاً: «أتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور».

وروَّج الفنان محمد هنيدي، لفيلمه، الإنس والنمس، المقرر طرحه في دور العرض، يوم 4 أغسطس المقبل.

فيلم «الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

يمثل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد» 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.