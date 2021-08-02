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انخفض بهذه القيمة.. في وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021

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انخفض بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021 انخفض بهذه القيمة.. في وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021

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شهدت أسعار الذهب في ، مساء اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021، انخفاضا طفيفا، قيمته جنيه فقط، وذلك في استجابة لانخفاض سعر الذهب عالميا صباح اليوم، ولكنه ما لبث أن ارتفع قليلا، ويتأثر الذهب عالميا بمؤشر الدولار، وسندات الخزانة.

وتشهد أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط بسبب تأرجح الأسعار عالميا نتيجة للتغيرات الاقتصادية ومخاوف انتشار .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الاثنين، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 906 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 793 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 680 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6344 جنيها.

وانخفض سعر الذهب عالميا مع قرب نهاية التداول، مساء اليوم، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.05%، مقابل هبوط مؤشر الدولار، بنسبة 0.13% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاثنين، 801.84 جنيه، 798.64 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،815.29 $، 1،808.15 $ .

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